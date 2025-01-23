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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 441 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 441 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 Milyon TL olan 441,21 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personellerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; durdurulan bir araç içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 1 Milyon TL olan 441,21 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.K. ve T.Ö. isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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