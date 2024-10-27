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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen bir araç, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araçtan kaçan 3 şüpheli, ilçe halkının polise desteğiyle yakalandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece hareketli saatler yaşandı. Polisin takipte olduğu ve 'dur' ikazında bulunduğu otomobil kaçarken lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Aracı terk edip yaya olarak kaçmayı sürdüren 3 şüpheli ilçe halkının da polise verdiği destekle kıskıvrak dere yatağında yakalandı.

İlçe halkından alınan bilgilere göre; Uyuşturucu madde taşıdığı ileri sürülen 41 plakalı jeep Tercan girişinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı sivil ekipler tarafından takibe alındı. Araç güvenli bir noktada 'dur' ikazı çekilerek durdurulmaya çalışıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan jeepin lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Aracı terk edip yaya olarak kaçan 3 şahıstan 2'i polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Görgü tanıklarının beyanına göre bir şüphelinin de dere yatağına kaçtığı belirlendi. İlçe halkı gece saatlerinde toplanıp polise destek verip dere yatağında şüpheliyi aradı. Bir süre sonra şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ilçe halkına duyarlı olmalarından ve destek oldukları için teşekkür ederek dağılmalarını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzincan Politika Güvenlik 3-sayfa Tercan

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