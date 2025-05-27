Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan ilçesinde düzenlediği operasyonda 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, esrar maddesi ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan ili Tercan ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda mülki sınırları içerisinde 1 mera arazisi ile 3 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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