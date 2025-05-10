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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 139 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 139 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Erzincan'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otobüste seyahat eden M.A.A. isimli şahsın valizinde 139 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu. Elde edilen maddenin 10 bin kullanımlık olduğu belirlendi. Şahsa uyuşturucu ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda sentetik cannabinoid (Bonzai) maddesi ve cam aparat ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Akyazı Uygulama Noktasında durdurulan otobüste seyahat eden M.A.A. isimli şahısın valizine narkotik madde arama köpeği Naz'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı 139 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) maddesi ve cam aparat ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen maddenin 10 bin kullanımlık olduğu tespit edildi.

M.A.A. isimli şahsa T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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