Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Erzincan'da 3,70 gram eroin ve 6 parça halinde toplam 160,75 gram metanfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada; Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Akyazı Uygulama Noktasında durdurulan 48 plakalı araçta yapılan aramada 3,70 gram eroin ve 6 parça halinde toplam 160,75 gram metanfetamin ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren M.Y. (30) isimli şüpheli şahsa, Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN