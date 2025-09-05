Haberler

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Öğrencilere, terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü personeli tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Bu kapsamda öğrencilere terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesini engellemek amacıyla bilgilendirme yapan ekipler ardından üniversiteli gençlere broşür dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
