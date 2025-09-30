Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması Tanıtıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırmak ve güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemine başlayan 1000 öğrenciyle bir araya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, gençleri çeşitli güvenlik konularında bilgilendirdi.

Etkinlikte öğrencilere; Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları, motosiklet kullanırken kask ve koruyucu ekipmanların hayati önemi, genel asayiş kuralları gibi başlıklar altında bilgiler aktarıldı.