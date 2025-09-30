Haberler

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması Tanıtıldı

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile güvenlik konularında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırmak ve güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemine başlayan 1000 öğrenciyle bir araya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, gençleri çeşitli güvenlik konularında bilgilendirdi.

Etkinlikte öğrencilere; Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları, motosiklet kullanırken kask ve koruyucu ekipmanların hayati önemi, genel asayiş kuralları gibi başlıklar altında bilgiler aktarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

Zirve biter bitmez Hamas'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Katar özürü İsrail'i karıştırdı! En sert tepki kendi bakanından

Netanyahu'nun Katar özürü İsrail'i karıştırdı!
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.