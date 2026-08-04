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Erzincan'da Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti
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Erzincan-Çağlayan karayolu Mollaköy girişinde traktör ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt (56) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, Bozkurt'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da traktör ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt (56) hayatını kaybetti, traktör sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza, Erzincan-Çağlayan Beldesi karayolunun Mollaköy beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt'un kullandığı "patpat" olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracının altında kalan Kemal Bozkurt ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kemal Bozkurt ile hafif yaralanan traktör sürücüsü, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kemal Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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