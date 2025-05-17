Erzincan'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir traktör devrildi. Sürücü Turgay Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından haber alınamayan Polat'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde meydana geldi. Turgay Polat'ın kullandığı 24 AL 846 plakalı traktör devrildi. Şahsın kendisinden haber alamayan yakınları olay yerine gelerek kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Turgay Polat'ın Erzincan Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalıştığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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