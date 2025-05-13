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Erzincan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya giden çiftçinin kullandığı traktör devrildi. Sürücü, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan merkez Yalnızbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, traktörle tarlaya giden çiftçi direksiyon hakimiyetini kaybedince devrilen traktörün altında kaldı. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftçinin cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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