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Erzincan'da Trajik Kaza: 3 Yaralı

Erzincan'da Trajik Kaza: 3 Yaralı
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Gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sinyalizasyon ışıklarında bekleyen iki otomobile BMW marka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından bir sürücü kurtarıldı.

Erzincan'da sinyalizasyon ışıklarında bekleyen iki otomobile arkadan gelen BMW marka otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akyazı kavşağında üç otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan bir sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazaya karışan 3 sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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