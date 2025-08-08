Erzincan'da Trafik Kazası: Eski CHP İl Başkanı Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında CHP Erzincan eski İl Başkanı Erdem Topcu, araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, Halitpaşa Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Topcu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında CHP Erzincan eski İl Başkanı Erdem Topcu araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 MMN 668 plakalı otomobil ile CHP Erzincan eski İl Başkanı Erdem Topcu yönetimindeki 34 KYS 373 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Topcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Topçu, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı Erdem Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
