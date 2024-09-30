Erzincan'da Trafik Kazası: Ceylan Ailesinin Acı Kaybı

Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin son ferdi Semiha Ceylan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Huri Elif Ceylan (17) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybederken, Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) ise 28 Eylül tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı kazada ağır yaralan Ceylan ailesinin son ferdi Semiha Ceylan ise bugün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümün gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan Semiha Ceylan'ın babası, annesi ve ablası 27 Eylül tarihinde kardeşi Ahmet Enes Ceylan ise 29 Eylül tarihinde Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilmişti. - UŞAK