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Erzincan'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobil ile G.T. yönetimindeki 24 ABN 731 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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