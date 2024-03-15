Erzincan'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobil ile G.T. yönetimindeki 24 ABN 731 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN