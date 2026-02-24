Haberler

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 2'i çocuk 3 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 24 ABJ 418 plakalı araç ile E.A. idaresindeki 24 ACB 899 plakalı otomobil Barbaros Mahallesi üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle E.D.'nin kullandığı araçta bulunan 2 yaşındaki K.E., 11 yaşındaki Y.D. ve G.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
