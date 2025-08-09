Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri yolda vefat etti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN