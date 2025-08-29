Erzincan'da Tır Yoldan Çıktı, Sürücü Kurtuldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan tır yoldan çıkarak taşlık alana çarptı. Sürücü yaralanmadan kurtuldu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde virajı alamayan tır yoldan çıktı.
Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemaliye'den İliç'e gitmekte olan tır, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak taşlık alana çarptı.
Kazayı sürücü yara almadan atlattı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa