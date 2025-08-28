Erzincan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, Zanlı Tutuklandı
Erzincan'da dün sabah yaşanan silahlı saldırıda fırın sahibi Ahmet Çakmak hayatını kaybederken, market sahibi Ali Diyaroğlu yaralandı. Saldırgan Ali Ciminli, polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Erzincan'da dün silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 11. 00 sıralarında Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saldırgan Ali Ciminli fırına giderek fırın sahibi Ahmet Çakmak'ı tabancayla göğsünden vurdu. Ardından da fırının hemen bitişiğinde bulunan marketin önünde market sahibi Ali Diyaroğlu'nu bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Göğsünden vurulan Ahmet Çakmak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis teyakkuza geçti. Kısa süre sonra saldırgan Ali Ciminli Mimar Sinan Mahallesinde evde kıstırıldı. Özel harekat ve asayiş şubesi polislerinin operasyonuyla saldırgan kıskıvrak yakalanarak zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

