Erzincan'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında teknoloji bağımlılığı, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme semineri düzenledi. 190 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılara broşürler dağıtıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi.
Seminer, Salih Baba Kız KYK Yurt Müdürlüğü ve Pir Muhammed Bahaeddin KYK Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile yurt görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suç, siber zorbalık, yasadışı bahis, burs dolandırıcılığı, müstehcenlik ve nitelikli dolandırıcılık konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Toplam 190 kişinin katıldığı seminerde, farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Yetkililer, siber farkındalık çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN