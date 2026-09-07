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Sakaltutan Geçidi'nde Tır Yangını: Asfalt Makinesi Küle Döndü

Sakaltutan Geçidi'nde Tır Yangını: Asfalt Makinesi Küle Döndü
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Sivas'tan Erzincan'a giden bir tırın dorsesi, Sakaltutan Geçidi'nden iniş sırasında tekerlek balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Yangında dorsenin 8 tekerleği tamamen yanarken, İran'a götürülen asfalt dökme makinesi de ağır hasar gördü ve dorse kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sivas'tan Erzincan yönüne seyir halindeki tırın dorsesi, Sakaltutan Geçidi'nden iniş sırasında tekerlek balatalarının ısınması sonucu alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. yönetimindeki 35 CMC 512 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolunda Sakaltutan Geçidi'nden aşağı indiği sırada dorsenin tekerlek bölümünden duman yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin arka bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dorsenin 8 tekerleği tamamen yanarken, dorse kullanılamaz hale geldi. Dorsede taşınan ve İran'a götürüldüğü öğrenilen asfalt dökme makinesi de yangında ağır hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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