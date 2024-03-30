Erzincan'da 'Seçim Güvenliği' Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında 'Seçim Güvenliği' toplantısı gerçekleşti.

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili 'Seçim Güvenliği' toplantısı, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri, sandıklarda, okullarda ve nakillerde görevli amirler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Seçim sürecinin Erzincan genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi en büyük gayemiz. Hepimiz bu sürecin ilimizde güven içinde geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, sandığa yansıtabileceği güvenli ortamı sağlamaktır" dedi. - ERZİNCAN