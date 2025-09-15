Haberler

Erzincan'da Samanlık Yangını: Can Kaybı Olmadı

Erzincan'da Samanlık Yangını: Can Kaybı Olmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde çıkan yangın, köylüleri tedirgin etti. Hasan Kurnaz'a ait evin bahçesindeki yangın hızla büyüyerek samanlığı sardı, ancak yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, mal kaybı meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde yığılı samanlar yandı.

Beşikli köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın köylüleri korkuttu. Hasan Kurnaz'a ait evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek samanlığı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı. Samanlık kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan hayvanlar ve insanlar zamanında tahliye edilerek kurtarıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sadece mal kaybı meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cedi Osman ve Ebru Şahin'in duygusal anları kamerada

Her maçta yanındaydı! Gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.