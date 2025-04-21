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Erzincan'da Sağlık Müdürlüğü'nde Rehine Krizi: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir şahıs, tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreteri tabancayla rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede rehin almayı sonlandırarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Sağlık Müdürlüğü'nde tabancayla kadını rehin alan şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirildi

ERZİNCAN - Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde kadını tabancayla rehin alan şahıs polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15. 00 sıralarında Fatih Mahallesinde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında şüpheli şahıs bina içerisinde önceden tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreter kadını tabancayla rehin aldı. Yaklaşık 15 dakika içeride rehine krizi yaşandı, sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede şahsı etkisiz hale getirerek tabancayı elinden aldılar ve gözaltına alarak karakola götürdüler.

Olaydan etkilenip rahatsızlanan tıbbi sekreter kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - 3.Sayfa
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