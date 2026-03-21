Erzincan'da bayram trafiğinde güvenlik uygulaması
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı sırasında vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için trafik denetimleri düzenledi. Ekipler, sürücülere bilgilendirme yaparak, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
Kemah İlçe Emniyet Amirliği, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.
Denetimlerde, trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere çeşitli uyarılarda bulunulurken, yol kullanıcılarına broşür dağıtıldı.
Ekipler ayrıca vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, "Yolun sonu bayram olsun." mesajını paylaştı. - ERZİNCAN