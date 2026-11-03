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Erzincan'da polis, cep telefonu ve kemer ihlallerini drone ile denetledi

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Erzincan'da polis, cep telefonu ve kemer ihlallerini drone ile denetledi
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Erzincan'da polisin drone destekli denetiminde cep telefonu, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler tespit edilip bilgilendirilirken yetkililer denetimlerin farklı nokta ve saatlerde süreceğini bildirdi.

Erzincan'da polis ekiplerince trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlığının artırılması amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücülerin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlalleri kontrol edildi.

Drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilirken, ekipler tarafından sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin farklı nokta ve saatlerde düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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