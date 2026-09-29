Haberler

Erzincan'da pencereyi kırıp kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da pencereyi kırıp kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da polisin Fatih Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında pencereyi kırarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, takip sonucu Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk bina ve çevresinde yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzincan'da polis ekiplerinin çalışması sırasında pencereyi kırarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, yürütülen takip ve arama çalışması sonucu saklandıkları metruk bina ve çevresinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde daha önceden yerleri belirlenen ve kaçak durumda oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sırasında kaçan 3 şüphelinin yakalanması amacıyla bölgede geniş kapsamlı arama ve takip gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk bina ve çevresinde farklı noktalara saklandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi

Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden iş insanı İsmail Ağırbaş, kalp krizinden hayatını kaybetti

Milli maç için Bursa'ya gitmişti! 2 çocuk babası kalbine yenildi
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı
18 saniyede 1 kilo bal yedi! Antalya'da ilginç yarışma

Bal yeme yarışmasındaki insanüstü performans kameralara yakalandı
Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu

4 gündür haber alınamıyordu: Çürümeye yüz tutmuş bedeni bulundu
Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi

Skandal ihalede 62 katlık fiyat farkı! Apar topar iptal edildi
Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı

Survivor şampiyonu hastanelik oldu: Hasta yatağından paylaştı

Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti

A Milli Takımımız, İtalya'ya farklı kaybetti