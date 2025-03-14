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Erzincan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Erzincan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Erzincan'ın Ulalar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında aracın tüpü patladı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Erzincan'da site içerisinde park halindeki otomobilin ön kısmı tamamen yandı.

Olay, Ulalar Mahallesinde gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içerisinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçtan bir anda yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürme çalışması sırasında otomobilin tüpünün patlama anıda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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