Erzincan'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4 Yaralı
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Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde otomobil su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Gözaydın köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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