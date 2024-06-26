Erzincan'da otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde otomobil şarampole uçtu. Sürücü yaralandı.
Kaza, Kemaliye- Arapgir kara yolu arasında Dutbeli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 K 3018 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu ve ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza mahallinde jandarma ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. - ERZİNCAN