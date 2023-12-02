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Erzincan'da Otomobil İstasyonunda Alev Alan Araç Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Erzincan'da bir otomobil istasyonunda akaryakıt alırken bir anda alev alan araç, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda baba ile kızı son anda alevlerin arasından kurtuldu.

Erzincan'da bir otomobil istasyonundan akaryakıt alırken bir anda alev aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan merkezde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lokman Y. idaresindeki otomobil akaryakıt dolumu esnasında sürücünün yün kazağının elektriklenmesinden kaynaklandığı tahmin edilen nedenle bir anda alev aldı. Lokman Y. can havliyle otomobildeki kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın ise akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü. Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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