Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken polis bölgede güvenlik önlemi aldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana geldi. G. G. idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 24 AT 432 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü G. G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı