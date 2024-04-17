Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Ergan Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 24 AAL 057 plakalı otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada sürücüler ve ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile hasta ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. - ERZİNCAN