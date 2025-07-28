Erzincan'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Çocuk Yaralı

Erzincan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 35 AHB 909 plakalı otomobil ile seyir halindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletin üzerinde bulunan iki çocuk, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Çocuklardan F.A., yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı F.A.'nın yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN