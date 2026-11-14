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Erzincan'da otomobil direğe çarptı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

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Erzincan'da otomobil direğe çarptı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü E.S. ile araçta bulunan Y.D. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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