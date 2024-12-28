Erzincan'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 21 Yaralı
Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda toplamda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Erzincan'da sabah saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde 21 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü kurtarılmadı. Kaza sonrası Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Ali Gümüş hayatını kaybetti. Kaza 1 ölü, 20 yaralı olarak kayıtlara geçti. - ERZİNCAN