Erzincan'da okul çevrelerinde güvenli okul uygulaması

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetim yapıldı. Uygulama çerçevesinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de kontrol edildi. Yapılan çalışmalarla çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları hedeflendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN