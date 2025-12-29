Haberler

Erzincan'da okul çevrelerinde güvenli okul uygulaması

Erzincan'da okul çevrelerinde güvenli okul uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, okul çevresindeki iş yerleri kontrol edildi ve okulla ilgisi olmayan şahısların uzaklaştırılması sağlandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetim yapıldı. Uygulama çerçevesinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de kontrol edildi. Yapılan çalışmalarla çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları hedeflendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer