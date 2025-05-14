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Erzincan'da Okul Çevreleri Denetlendi

Erzincan'da Okul Çevreleri Denetlendi
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Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması' Erzincan'da 16 ekip ve 54 personelle yapıldı. 467 şahıs sorgulanırken, birçok işletme ve mekan denetlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan'da 16 ekip 54 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 16 ekip tarafından 467 şahıs sorgulandı.

Öte yandan 10 servis aracı, 12 kahvehane, 6 metruk bina, 16 büfe, iddia bayi, 18 park ve bahçe, 2 internet salonu, 1 playstation salonu kontrol edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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