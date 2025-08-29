Erzincan'da Odunluktan Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Erzincan'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümden söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi 848 sokakta meydana gelen yangında, evin bahçesinde bulunan odunluk ve depolama alanından alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN