Erzincan'da Müştemilat Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzincan'da Müştemilat Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Erzincan Kavakyolu Mahallesi'nde Eftal Savaş'a ait evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Erzincan Kavakyolu Mahallesi'nde Eftal Savaş'a ait evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kavakyolu Mahallesi İzzetpaşa Caddesi'nde bulunan bir evin müştemilatında gece saatlerinde yangın çıktı. Eftal Savaş'a ait olduğu öğrenilen evin müştemilatında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müştemilatta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
