Haberler

Erzincan'da Motosikletlere Yönelik Trafik Denetimi

Erzincan'da Motosikletlere Yönelik Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, motosiklet sürücülerini denetledi. Ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, motosiklet ve sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Şehir merkezinin birçok noktasında yapılan uygulamalarda onlarca motosiklet denetlendi. Denetimde ehliyetsiz, kasksız ve tescilli motosikleti plakasız kullanmak olmak üzere birçok maddeden kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin süreceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü! Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı

KYK yurdunda metrelerce yükseklikten yere düştü
TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.