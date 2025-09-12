Haberler

Erzincan'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Can Sevinç, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Erzincan'da tırın çarptığı 21 yaşındaki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan motosikleti ile Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitmekte olan İbrahim Can Sevinç (21), bariyerlere çarpıp devrildi. Bu esnada arkadan gelen İ.G. idaresindeki 32 AYB 256 plakalı tır, motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Can Sevinç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevinç'in cenazesinin bugün Cuma namazını müteakip Akıncılar Merkez Camisinden kaldırılacağı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
