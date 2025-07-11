Erzincan'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Erzincan'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanımı gibi ihlaller tespit edilerek ceza kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, motosiklet ve sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Şehir merkezinin birçok noktasında yapılan uygulamalarda onlarca motosiklet denetlendi. Denetimde ehliyetsiz, kasksız ve tescilli motosikleti plakasız kullanmak olmak üzere birçok maddeden kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin süreceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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