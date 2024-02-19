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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 9 kişi kayboldu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihinde bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 vatandaşımız göçük altında kaldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hemen devreye alındı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ivedilikle harekete geçirildi; bölgeye personel, araç ve ekipman sevk edildi. Yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşlarımızın olabilecekleri lokasyonlar belirlendi. Alan havadan ve karadan tam donanımlı cihazlarla sürekli taranıyor. Gece gündüz devam eden çalışmalarda, 2 bin 680 personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, jeoradar aktif olarak görev yapıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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