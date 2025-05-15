Erzincan'da Kurtlar, 15 Kuzuyu Telef Etti

Erzincan'da Kurtlar, 15 Kuzuyu Telef Etti
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Tercan ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 15 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. 15 hayvan yaralandı ve 30 hayvan kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti.

İlçeye bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu'ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15'i yaralandı, 30'u ise kayboldu.

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü. Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri de yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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