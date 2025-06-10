Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Trafik Kazası Yok

Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Trafik Kazası Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, il sınırları içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığını ve yaralanmalı kazalarda da büyük oranda azalma olduğunu açıkladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Haziran-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında; önceki yıllardaki Kurban Bayramı tatiline kıyasla il sınırları içerisinde herhangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmeyerek bu alanda yüzde yüz başarı yakalandı.

Yaralamalı trafik kaza sayısı ve yaralı sayısında da büyük oranda azalma meydana gelirken, denetlenen araç sayısında yüzde yüzün üzerinde artış gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Hindistan, Pakistan'a saldırı tehdidi: Provoke edilirsek saldırırız

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.