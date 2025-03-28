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Erzincan'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Erzincan'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası Uygulandı
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Erzincan'da bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişi, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 36 bin 988 TL para cezasına çarptırıldı. Kumar oynarken kullanılan malzemeler de muhafaza altına alındı.

Erzincan'da bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kıraathanede yapılan aramada kumar oynadığı tespit edilen, 4 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanırken kullanılan materyaller (Zar, okey takımı, yaz-boz kağıdı) ve 2000 TL para muhafaza altına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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