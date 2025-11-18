Haberler

Erzincan'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. 154 araçın incelendiği denetimde, kış lastiği kullanmayan 3 araca ceza uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde toplam 154 araç incelendi. Denetimler sonucunda, 3 araca "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak" maddesi (65/A) kapsamında cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, sürücüleri mevsim koşullarına uygun tedbirler almaya ve trafik kurallarına uymaya devam etmeleri konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
