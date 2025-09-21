Erzincan'da Kaybolan 300 Koyun Drone ile Bulundu

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 300 koyun jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Çayırlı ilçesi Yürekli köyünde ikamet etmekte olan İ.K., 300 adet küçükbaş hayvanını otlattığı Yürekli köyü Kazantepe mevkiinde kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen bulamadığını jandarmaya bildirdi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ihbarın alınmasını müteakip Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Asayiş Timleri tarafından bölgede drone destekli yapılan arama sonucunda 300 adet küçükbaş hayvan saat 07.30 sıralarında kaybolduğu bildirilen bölgeye yaklaşık 5 km mesafede bulunan Çayırlı ilçesi Yürekli köyü Yayladüzü mevkiinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN