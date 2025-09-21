Haberler

Erzincan'da Kaybolan 300 Koyun Drone ile Bulundu

Erzincan'da Kaybolan 300 Koyun Drone ile Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone desteği ile bulundu ve sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 300 koyun jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Çayırlı ilçesi Yürekli köyünde ikamet etmekte olan İ.K., 300 adet küçükbaş hayvanını otlattığı Yürekli köyü Kazantepe mevkiinde kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen bulamadığını jandarmaya bildirdi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ihbarın alınmasını müteakip Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Asayiş Timleri tarafından bölgede drone destekli yapılan arama sonucunda 300 adet küçükbaş hayvan saat 07.30 sıralarında kaybolduğu bildirilen bölgeye yaklaşık 5 km mesafede bulunan Çayırlı ilçesi Yürekli köyü Yayladüzü mevkiinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti

Netanyahu gözünü bu kez o ülkenin topraklarına dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.