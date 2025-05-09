Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, '3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında Nezahat Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımı, yayaların ve bisiklet sürücülerinin sorumlulukları anlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi.

Miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği etkinlikte emniyet kemeri kullanımı ve önemi, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, okul servis araçları içerisinde dikkat edilmesi gereken kurallar konularında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.