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Erzincan'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da kalp krizi geçiren sürücünün otomobili park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği için hastaneye yetişmeye çalışan Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay Sezgin idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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